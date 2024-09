Idonei del concorso Sanitaservice Taranto chiedono proroga graduatoria

Gli idonei del concorso Sanitaservice Taranto, supportati dalle indicazioni sindacali e dalle istruzioni seguite nei mesi scorsi, chiedono si proceda alla proroga della graduatoria degli ausiliari, utilizzando anche l’audizione nella III° Commissione Sanità della Regione, convocata dal presidente Mauro Vizzino.

La necessità di nuove assunzioni alla Sanitaservice Taranto, soprattutto per il comparto degli addetti alle pulizie, è ormai impellente, specialmente in vista dell’apertura del nuovo presidio ospedaliero “San Cataldo”, prevista per agosto/settembre 2025. Questo richiederà l’impiego di 200 unità tra ausiliari e addetti alle pulizie, sollevando dubbi sulla capacità del personale attuale di sostenere l’aumento del carico di lavoro. Per questo, gli idonei ausiliari/pulitori chiedono di essere inseriti tramite l’attuale graduatoria, che può essere prorogata fino al 2027 senza ricorrere a nuovi fondi di bilancio, grazie ai vertici della Asl Taranto e della Regione Puglia.

Gli idonei sollecitano il governatore Michele Emiliano, in qualità di assessore alla sanità ad interim, insieme alla governance della Asl di Taranto e al management di Sanitaservice, affinché vengano avviate tutte le procedure necessarie per la proroga del bando, la cui scadenza è fissata per il prossimo 18 ottobre. In conclusione, gli idonei del concorso Sanitaservice Taranto chiedono che venga garantita equità sociale e il riconoscimento del loro ruolo essenziale nel potenziamento della forza lavoro nella sanità ionica.

