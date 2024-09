Ron, Arisa e Marina Rei al quinto MediTa Festival

Quinta edizione del MediTa, il Festival pop sinfonico del Mediterraneo in programma a Taranto nell’Oasi dei Battendieri. Tre gli eventi (uno gratuito) nella rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e il patrocinio della Regione Puglia, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e il Ministero della Cultura.

Apre Ron, venerdì 6 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti. A seguire, Arisa, sabato 7 settembre, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Chiusura della rassegna, domenica 8 settembre con Marina Rei in versione acustica, evento gratuito con prenotazione obbligatoria. A seguire, sempre domenica, ingresso libero dalle 22.00: “I love 90”, musica selezionata da Sandro Toffi e Alex Pisconti. Inizio concerti alle 21.00 (ingresso pubblico a partire dalle 20.00). Concerti di Ron e Arisa – Settore A: 26 euro + diritti di prevendita; Settore B: 16 euro + diritti di prevendita. Biglietti online: Vivaticket.

Il MediTa, Festival pop sinfonico del Mediterraneo, si avvale della collaborazione e del sostegno di aziende, attività e istituzioni del territorio come Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione Vini, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Baux cucine e Five Motors.

«Nuovo appuntamento di alto profilo artistico, il MediTa Festival – dichiara il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci – rappresenta un’opportunità straordinaria per far apprezzare ulteriormente le bellezze di una città che sta raccontando con orgoglio il suo cambiamento. Un evento che valorizza il nostro patrimonio culturale e rafforza il nostro impegno nel promuovere un turismo sostenibile, una delle priorità del nostro processo di rigenerazione urbana tracciato dal progetto “Ecosistema Taranto”».

«Il Medita Festival – è l’opinione dell’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Angelica Lussoso – è un viaggio emozionale attraverso generi diversi che si fondono grazie alle splendide interpretazioni di grandi artisti accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia. Questa manifestazione, sostenuta con entusiasmo dal Comune di Taranto, ci permette di valorizzare il nostro paesaggio e promuovere la cultura, coinvolgendo musicisti di talento e creando un’esperienza indimenticabile».

«E’ un MediTa Festival – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – ricco di novità, dal cambio della location, dopo la meravigliosa Rotonda dl Lungomare, dove siamo stati pionieri, all’incantevole Oasi dei Battendieri, per un festival che si rinnova nella forma e nei servizi, con il fine unico di essere sempre più inclusivo ed europeo. Ed è proprio all’insegna di questa quinta edizione, rivisitata, reinterpretata, che abbiamo inteso avvalerci di artisti straordinari».

Ron, uno degli artisti italiani più amati. Per lui parlano canzoni rimaste nella storia, portate al successo da lui stesso o da altri colleghi (fra questi Lucio Dalla): “Il gigante e la bambina”, “Piazza grande”, “Una città per cantare”, “Attenti al lupo”, “Non abbiam bisogno di parole” e “Vorrei incontrarti fra cent’anni” con la quale vince il 46° Festival di Sanremo. Nel 2018 partecipa ancora al Festival con il brano inedito di Lucio Dalla “Almeno Pensami”, con il quale vince il Premio della Critica Mia Martini. «La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me – ha dichiarato Ron – e le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, in fondo, rivelano l’essenza più intima di noi».

Arisa, molto amata dal grande pubblico, partecipa più volte al Festival di Sanremo. Nel 2009 debutta nella categoria Nuove Proposte con il brano “Sincerità”. Torna sul palco dell’Ariston, categoria Artisti, con “Malamorenò”. Nel 2012 è seconda con la canzone “La notte”, per vincere due anni dopo con il brano “Controvento” e partecipare ancora con il brano “Guardando il cielo”. Fra i suoi ultimi singoli, “Non vado via”. E’ stata, inoltre, co-conduttrice di Sanremo, giudice di X Factor, coach di The Voice of Italy, Amici di Maria De Filippi, The Voice Kids, concorrente di Ballando con le stelle e attrice nel film “La peggior settimana della mia vita”

Marina Rei, figlia d’arte, dopo anni di concerti dal vivo, nel ’95 pubblica il suo primo singolo importante: “Sola”. Partecipa al Festival di Sanremo con “Al di là di questi anni” (Premio della Critica), pubblica il suo primo album (“Marina Rei”). Torna al Festival di Sanremo con “Dentro me”, pubblica di “Primavera” (rivisitazione di “You to me are everything”, The Real Thing), “Anime Belle”; partecipa al terzo Festival (“Un inverno da baciare”), realizza gli album “Inaspettatamente”, “L’incantevole Abitudine”, “Colpisci” (con “Fammi entrare”, torna a Sanremo), “Musa”, “La conseguenza naturale dell’errore” e “Pareidolia”. Dopo tour in Italia e in Europa, pubblica di recente “Donna che parla in fretta”.

