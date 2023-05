Taranto, incendio in un locale abbandonato (video)

TARANTO – UN incendio si ɜ sviluppato nella serata di sabato 13 in via D’Aló Alfieri a Taranto in un locale a piano terra con affaccio sulla strada.

Il locale da tempo è utilizzato da tempo come discarica di rifiuti di vario tipo come suppellettili, mobilia, materassi. Sul posto nelle scorse settimane Antenna Sud con una propria inchiesta aveva segnalato la pericolosità della situazione. E, ancora una volta, qualcuno potrebbe aver appiccato fuoco ai rifiuti, come testimoniato dalle immagini di Francesco Manfuso.

Sul posto sono prontamente accorsi Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia che stabilirà la dinamica del rogo.

Per fortuna nel locale non vi erano persone. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle autovetture parcheggiate.

