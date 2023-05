Taranto: Auto contro guardrail, feriti due fratelli (foto)

Spaventoso incidente sul Ponte Punta Penna, in direzione Taranto, nella mattinata di domenica 14 maggio. Due fratelli, a bordo di una Lancia Y, si sono schiantati violentemente sul guardrail dopo un testacoda. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale SS Annunziata con ferite varie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la Polizia per i rilievi necessari per appurare la dinamica.

