Roma: Tarantino denunciato agli Internazionali di tennis

I Carabinieri hanno denunciato, agli Internazionali di tennis a Roma, un tarantino di 53 anni per “percosse” e “violenza privata” aggravate dalla finalità discriminatoria.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 12 maggio al Foro Italico, dove uno spettatore di 53 anni della provincia di Taranto, si trovava su una zona verde: invitato dall’addetto alla sicurezza di origini africane a non calpestare le aiuole, lo avrebbe spinto e insultato.

L’addetto alla sicurezza, che lavorava per una società privata, era in compagnia di una collega che ha subito allertato i carabinieri della stazione di Roma Ponte Milvio, impiegati in servizio per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza degli Internazionali di tennis.

Dopo aver ricevuto la denuncia dell’addetto alla sicurezza, i militari dell’Arma hanno inviato una segnalazione di reato alla Procura della Repubblica di Roma, denunciando l’uomo per “percosse” e “violenza privata” aggravate dalla finalità discriminatoria.

