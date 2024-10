Taranto, incendio a Bellavista: due feriti lievi

Nell’incendio divampato nella mattinata di sabato 12 ottobre in un capannone in zona Bellavista, a Taranto, sono rimaste ferite in maniera lieve due persone prontamente soccorse e medicate dal personale del 118. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione.

Intanto, Paolo Castronovi, presidente della commissione ecologia e ambiente del Comune di Taranto, ha invitato i cittadini, in via precauzionale, a tenere chiuse porte e finestre ed evitare l’uso di sistemi di ventilazione forzata. In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, le autorità raccomandano di prestare attenzione alle indicazioni per garantire la sicurezza della comunità.

