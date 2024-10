Taranto, incendio Bellavista: attivato il Centro Operativo Comunale

Il Comune di Taranto ha informato la cittadinanza dell’incendio scoppiato in un deposito di materiale natalizio nella località Bellavista, periferia della città. In risposta all’emergenza, è stato immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC), incaricato di coordinare le operazioni di soccorso e di garantire la sicurezza della popolazione.

L’incendio ha generato una vasta colonna di fumo nero che ha destato preoccupazione tra i residenti. Tuttavia, l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) sta svolgendo i controlli necessari sulla qualità dell’aria per verificare possibili rischi per la salute.

Nell’attesa di ulteriori verifiche, l’amministrazione invita i cittadini a mantenere la calma e a seguire alcune precauzioni: evitare l’esposizione ai fumi, soprattutto nella zona di San Vito, e mantenere porte e finestre chiuse, spegnendo anche eventuali sistemi di ventilazione forzata.

Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che stanno monitorando l’area dell’incendio. Il Comune si impegna a fornire aggiornamenti ufficiali tramite il sito istituzionale.

