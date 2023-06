Taranto: il sindaco Melucci azzera le cariche

TARANTO – Il rimpasto non c’è ancora. Preceduto dall’azzeramento delle cariche. Torna tutto in gioco per la Giunta Comunale di Taranto.

Una nota ufficiale di Palazzo di Città sancisce la decisione provvisoria del sindaco Melucci: Restano in carica, al momento con deleghe immutate, i soli assessori di diretta espressione dello stesso sindaco, Fabrizio Manzulli e Mattia Giorno, ovvero i cosiddetti tecnici. Una scelta in linea con quanto anticipato da Antenna Sud nei giorni scorsi. Più tecnici e meno politica.

come riferito nel saluto grato che il sindaco Rinaldo Melucci ha rivolto agli assessori in occasione dell’ultima seduta di giunta – si legge nella nota del primo cittadino – , il capo dell’amministrazione comunale ionica ha avviato una fase di profonda rivisitazione degli organismi e degli equilibri di governo.

Nelle prossime settimane – prosegue – ci sarà modo di interloquire con i gruppi consiliari per raccogliere utili spunti alla ricostituzione della giunta comunale e degli altri contenitori amministrativi. Nel frattempo, il sindaco ha confermato la volontà di allargare la componente tecnica a garanzia dei dossier e delle scadenze di una certa rilevanza per la città. La politica, per il momento, viene dopo.

