Taranto, rogo in via D’Alò Alfieri. Nessun ferito, salvato un cane

TARANTO – Fiamme altissime e tanta paura. Un rogo, l’ennesimo di una lunga serie, si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 3 giugno attorno alle 14 in uno stabile abbandonato di via D’Alò Alfieri, vicino all’intersezione con via Giusti.

Le fiamme sono comparse nel portone principale e hanno interessato inizialmente anche i piani superiori. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo: sul posto sono giunti anche 118, rimasto fortunatamente inoperoso, Polizia e Carabinieri che dovranno accertare cosa ha fatto scaturire l’incendio.

Si è salvato miracolosamente l’unico “abitante” della palazzina: un cagnolino abituato a dormire all’interno, secondo quanto raccontano gli abitanti del quartiere, che è riuscito ad evitare le fiamme ed è stato portato in salvo dai vigili.

Si ripropone, però, ancora una volta in tutta la sua gravità il problema delle palazzine abbandonate in via D’Alò Alfieri, già trattato più volte da Antenna Sud nel corso dei telegiornali. I cittadini della zona sono esasperati e chiedono a chi di competenza di mettere una volta per tutte in sicurezza gli edifici in stato di abbandono, magari murando gli ingressi.

VIDEO FRANCESCO MANFUSO

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp