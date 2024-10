Taranto, Iaia a Melucci: ‘Negare confronto non è buon segnale’

”Nella sfera pubblica, soprattutto quando si rappresentano dei cittadini, non è un buon segnale sottrarsi al confronto. Colpisce quanto accaduto nella conferenza stampa di Mark Campbell alla giornalista Annarita Di Giorgio, alle cui domande il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha detto, chiaramente e pubblicamente, di non voler rispondere. I giornalisti, soprattutto quelli che fanno domande non gradite e non pilotate, sono una componente essenziale della democrazia”. Così Dario Iaia deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto.

