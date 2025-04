Taranto, sassi contro l’ambulanza: follia in pieno centro

Taranto – Grave episodio di teppismo nella serata di mercoledì 30 aprile, attorno alle 21, nella centralissima Via Di Palma. Un’ambulanza del 118, impegnata in un intervento di soccorso a un ragazzo colto da malore, è stata presa di mira da ignoti che hanno lanciato delle pietre contro il mezzo di emergenza. Uno dei sassi ha colpito con violenza il portellone posteriore, mandando in frantumi un vetro.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’aggressione ha creato forte tensione tra i presenti e ha interrotto momentaneamente le delicate operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato, che avrebbe già identificato il presunto autore del vile gesto. Sono in corso le indagini per accertare l’esatta dinamica e le motivazioni del gesto.



Un episodio di vandalismo estremo, l’ennesimo, che merita una riflessione.

Colpire un’ambulanza equivale a colpire la vita stessa. Un atto vile e incomprensibile che mina il senso di civiltà e il rispetto verso chi ogni giorno si prodiga per salvare vite. Serve una risposta ferma e immediata da parte delle istituzioni.



