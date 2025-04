Taranto, inaugurato comitato di Tacente: “Qui nascono le nostre idee”

“Quando sarò sindaco faremo in modo che da simbolo di abbandono, la città diventi un emblema di rinascita e speranza”

Grande partecipazione e clima carico di entusiasmo hanno accompagnato l’inaugurazione del comitato elettorale di Francesco Tacente, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’evento si è svolto in via Giovinazzi 9, all’angolo con corso Umberto, nel cuore di Taranto, alla presenza di numerosi cittadini, sostenitori e rappresentanti delle sette liste che compongono la coalizione a suo sostegno.

“Questo comitato sarà un luogo aperto alle idee, ai sogni, alle proposte e all’ascolto. Da qui vogliamo partire per costruire una Taranto diversa, più giusta, moderna e vicina alle persone”, ha dichiarato Tacente nel suo intervento, puntando idealmente verso il vicino Palazzo degli Uffici. “Quando sarò sindaco faremo in modo che da simbolo di abbandono diventi un emblema di rinascita e speranza”, ha aggiunto.

La coalizione a suo sostegno si presenta con una forte impronta civica e moderata, composta sia da volti nuovi sia da personalità con esperienze consolidate in ambiti diversi. “Ci uniscono valori condivisi, non interessi personali. La nostra forza sta nella compattezza e nella competenza. Non facciamo promesse irrealistiche, ma offriamo un metodo concreto e collegiale per aiutare Taranto a riscoprire la propria vocazione e guardare al futuro con una visione chiara”, ha affermato il candidato.

Tacente ha annunciato un programma costruito in maniera partecipata e inclusiva, sottolineando l’importanza di coinvolgere attivamente la cittadinanza. “Taranto ha bisogno di tornare a sentire che ogni voce ha un peso. Questo comitato sarà anche uno spazio di confronto e raccolta di proposte”, ha spiegato.

L’accoglienza ricevuta ha colpito profondamente il candidato, che ha commentato ironicamente la scelta della sede: “Forse abbiamo sbagliato location, vista la vostra numerosissima presenza sarebbe servita una piazza o un teatro”. Ha poi concluso: “Abbiamo l’energia giusta per affrontare questa sfida. Taranto merita un governo capace di esprimere appieno le sue potenzialità”. Al termine dell’evento, Tacente si è intrattenuto tra i presenti, scambiando strette di mano, sorrisi e fotografie.

