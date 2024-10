‘Riapertura impianto Pasquinelli: segnale positivo per Taranto’

Nonostante le numerose difficoltà che Taranto affronta nel settore lavorativo, è importante sottolineare i successi che la città riesce a ottenere grazie all’impegno collettivo. Cira Basile, Segretario provinciale della UGL Igiene Ambientale di Taranto, ha espresso il suo apprezzamento verso il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente Giampiero Mancarelli per il riavvio dell’impianto Pasquinelli. In una lettera inviata il 19 ottobre 2024, la federazione ha voluto ringraziare anche gli assessori Michele Mazzariello e Stefania Fornaro, il cui intervento decisivo ha accelerato la risoluzione del problema.

Vincenzo Digiorgio, vicesegretario UGL, ha evidenziato come gli ultimi due anni siano stati estremamente difficili per i lavoratori, molti dei quali in stato di disoccupazione. Tuttavia, la determinazione del Sindaco e del Presidente ha permesso di ottenere un risultato tangibile proprio nell’ultimo mese di sussidi Naspi.

Cira Basile ha concluso sottolineando che questo traguardo rappresenta una speranza non solo per i lavoratori, ma anche per il benessere ambientale di Taranto. Nonostante il progetto sia ancora in fase iniziale, il sindacato resta pronto ad affrontare le sfide future per il miglioramento della città.

