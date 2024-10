Taranto chiude la stagione crocieristica 2024 con numeri da record

Con l’arrivo della nave “Island Sky” della compagnia britannica Noble Caledonia, il porto di Taranto ha ufficialmente concluso la stagione crocieristica 2024, registrando un bilancio positivo che fa ben sperare per il futuro. Lo scorso 9 ottobre, l’ultima nave dell’anno ha attraccato, segnando la fine di una stagione in crescita che, da aprile, ha visto 45 approdi e un totale di 139.511 passeggeri, con un incremento dello 0,7% rispetto al 2023.

Otto compagnie crocieristiche hanno toccato le coste tarantine, tra cui nomi consolidati come Marella Cruises, P&O Cruises, Noble Caledonia e TUI, affiancati da nuove presenze di lusso come Oceania Cruises, Azamara Cruises e Ritz Carlton Yacht Collection. Costa Crociere ha inoltre confermato la sua partnership con il porto, utilizzando Taranto come punto di turn-around per l’itinerario della Costa Fascinosa nel Mediterraneo orientale.

Un momento di rilievo della stagione è stato il doppio approdo del 30 giugno, quando le navi Mein Schiff 5 di TUI e Costa Fascinosa hanno attraccato contemporaneamente al Molo San Cataldo, un evento mai avvenuto prima a Taranto.

Il successo della stagione è frutto della collaborazione tra porto, città e operatori del settore, che ha permesso di migliorare l’efficienza dei servizi per i crocieristi. Grazie a questa sinergia e all’interesse crescente delle compagnie internazionali, Taranto sta guadagnando un ruolo di rilievo nel Mediterraneo orientale come destinazione alternativa, attrattiva per i turisti di tutto il mondo.

I passeggeri hanno espresso grande apprezzamento per le esperienze offerte dalla città, lodando la bellezza del suo patrimonio storico e culturale, con la visita alla Città Vecchia, al Museo Archeologico Nazionale (MArTA) e al Castello Aragonese tra le mete più gettonate.

Con queste premesse, il porto di Taranto guarda al 2025 con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e consolidare il suo ruolo nel settore crocieristico, contribuendo allo sviluppo della città e della sua economia turistica.

