Uno Maggio Taranto, parte la rassegna al Parco delle Mura Greche

In attesa del grande concerto dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, dal 22 aprile il Parco Archeologico delle Mura Greche si trasformerà in un centro pulsante di iniziative sociali, culturali e musicali. Ogni giorno, dalla mattina alla sera, il parco sarà animato da attività sportive, dibattiti, incontri pubblici, presentazioni di libri, concerti e dj-set, in un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa.

Quest’anno la rassegna anticipatoria assume un valore ancora più speciale: si festeggiano infatti dieci anni di Uno Maggio dal vivo, in un contesto globale segnato da crisi e incertezze. Proprio per questo, gli organizzatori puntano su una riflessione collettiva sui grandi temi – salute, lavoro, diritti e libertà – senza rinunciare a momenti di svago e leggerezza, indispensabili per alleggerire la pressione del quotidiano.

Nel parco sarà possibile sostenere l’iniziativa con una donazione libera, acquistando la maglia e il vino dell’edizione 2025, simboli di un impegno condiviso che ogni anno unisce migliaia di persone.

Il calendario completo sarà pubblicato a breve, con appuntamenti suddivisi per giornate. Per aggiornamenti in tempo reale è possibile seguire i canali social ufficiali di Uno Maggio Taranto Libero e Pensante.

Chi desidera contribuire al progetto può farlo accedendo al seguente link: http://kck.st/41CFVo8

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author