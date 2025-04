Cuccioli in missione: diventeranno cani guida

PUGLIA: Due famiglie, una di Grottaglie e l’altra di Francavilla Fontana, hanno deciso di donare due dei propri cuccioli di labrador alla scuola Cani guida per ciechi di Scandicci, in Toscana. I cani diventeranno preziosi occhi per persone con cecità.





