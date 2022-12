Taranto: Grande successo per ‘Sport, sorrisi e solidarietà’

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Una meravigliosa mattinata di sole ha fatto da cornice, domenica scorsa, all’evento “Sport, sorrisi, solidarietà”, tenutosi al Molo Santa Lucia al cospetto di un numerosissimo pubblico.

A regalare sorrisi ai tanti bambini presenti c’era il Comitato Uisp Taranto che, insieme ad altre ventuno associazioni, ha contribuito ad aiutare gli amici di Mister Sorriso – Volontari della Gioia Odv – Ets a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di una Joytrek, uno strumento che agevola pratica del trekking per i ragazzi diversamente abili.

Tra gli ospiti della manifestazione l’assessore allo sport Gianni Azzaro, il delegato Coni Taranto Michelangelo Giusti, accolti, tra gli altri, da Giuseppe Fiusco, padrone di casa da presidente dell’ASD Olimpia, e Consigliere Comunale.

L’evento, realizzato con il fondamentale supporto della Marina Militare e di Decathlon Taranto, ha avuto il suo clou con l’arrivo di Babbo Natale dal mare, accolto da centinaia di bimbi in festa. Ad accompagnare Babbo Natale sulla terraferma, gli straordinari Vogatori Città di Taranto e Circolo Velico Azimuth con i loro instancabili atleti e volontari.

Un grande gioco di squadra in cui la UISP ha fatto la sua parte più che egregiamente, anche e soprattutto grazie alla presenza delle sue società affiliate Arcieri dei due mari, Salpiamo Taranto, Powerhous Team Cupri e Vela in Puglia Sailing.

“La Uisp è stata sempre dalla parte delle persone con disabilità e degli anziani, più in generale di chi ha più bisogno d’aiuto – sottolinea il dirigente Giovanni Cristofaro – e visto che sono loro i protagonisti di quest’evento non potevamo davvero mancare. Ringrazio il presidente Luca Augenti che mi ha dato la possibilità di presenziare, è stato un weekend intenso con altre due manifestazioni, le Palestriadi e la Kinder Tanz: siamo davvero felici di aver dato il nostro contributo per la gioia della nostra comunità”.