Giochi Mediterraneo: Di Gregorio nominato responsabile progetto

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), ha ricevuto dal presidente della Giunta regionale Michele Emiliano la nomina di consigliere responsabile di progetto per i Giochi del Mediterraneo 2026 che si terranno a Taranto. L’incarico è stato assegnato a seguito dell’esigenza “di procedere – recita testualmente il documento – a un coordinamento, anche a livello politico, sullo stato di realizzazione dei futuri investimenti riguardanti opere pubbliche e adeguamento di strutture sportive preesistenti, segnalando le possibili azioni da porre in essere per il superamento di difficoltà che possano emergere da tale verifica sul campo, operando parimenti per individuare le possibili soluzioni da suggerire per il buon esito dei nuovi investimenti”.

“Incarico di prestigio e responsabilità” – “Ringrazio il presidente Emiliano – dichiara Di Gregorio – per la fiducia accordatami con il conferimento di un incarico prestigioso e di grande responsabilità. I Giochi del Mediterraneo del 2026 sono una sfida per Taranto, per la Puglia, per il Paese. Un’occasione per mettere in mostra a livello internazionale le nostre capacità organizzative, la nostra esperienza, il know out. Per Taranto questa è una grande opportunità di rilancio economico che va utilizzata al meglio realizzando gli interventi previsti. Certo, ci sono ritardi e risorse da recuperare, ma abbiamo tutte le capacità per portare a termine il programma degli investimenti. Preciso che l’incarico non prevede ulteriori oneri a carico dell’amministrazione regionale”.

MELUCCI (sindaco di Taranto) – Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, augura buon lavoro al consigliere regionale Enzo Di Gregorio, nominato dal presidente Michele Emiliano responsabile di progetto per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026. «Si tratta di un evidente segnale di attenzione da parte della Regione nei confronti di questo importante appuntamento – il commento del primo cittadino – cui siamo certi seguirà la conferma dell’impegno economico da parte dell’ente per sostenere gli investimenti necessari. Contiamo sull’aiuto di Enzo, quindi, affinché sappia seguire con attenzione l’evoluzione di questa disponibilità».