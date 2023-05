Taranto: Fns Cisl, ‘Garantire sicurezza ad agenti carcere’

“Le violente aggressioni che continuano a verificarsi nella Casa Circondariale “Carmelo Magli” di Taranto, da parte di detenuti nei confronti di poliziotti penitenziari, dimostra ancora una volta lo stato di oggettiva emergenza-sicurezza più volte denunciata dalla Fns Cisl”. Lo dichiara in una nota Erasmo Stasolla, segretario generale aggiunto Fns Cisl Taranto Brindisi.

”Va posta fine a questi eventi, poiché la sicurezza è una priorità assoluta – aggiunge Stasolla -. È da tempo che la Fns Cisl chiede, inascoltata, l’adozione di misure opportune per prevenire e gestire situazioni di violenza all’interno di tutte carceri in Italia”.

“Si tratterebbe – spiega Stasolla- di adottare provvedimenti concreti a partire dell’incremento degli organici, dalla loro formazione adeguata e, non per ultimo, dalla dotazione di strumenti idonei per la difesa personale”.

Ai colleghi vittime delle aggressioni e alle rispettive famiglie, la Fns Cisl manifesta vicinanza umana e solidarietà, con l’impegno di proseguire nella vertenza aperta della tutela dei diritti e della dignità di tutti i dipendenti penitenziari e per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto”, conclude Erasmo Stasolla, segretario generale aggiunto Fns Cisl Taranto Brindisi.

