TARANTO – Acciaierie d’Italia, ex Ilva, ferma l’acciaieria 1 nello stabilimento di Taranto. Lo comunicano in modo distinto Fim Cisl e Uilm dopo averlo appreso questa mattina dall’azienda. “L’azienda ha comunicato alle organizzazioni sindacali che l’acciaieria 1 si fermerà al momento per 24 ore per mancanza di materie prime (ferroleghe e refrattario). A valle di questa fermata molto probabilmente potrebbero essere interessati altri impianti collegati”: questa la comunicazione della Fim Cisl. E per Davide Sperti, segretario Uilm, “manca materiale refrattario per fare la sigillatura delle paniere. In assenza, non si può colare acciaio ed è inutile caricare i convertitori. Stanno fermando quindi acciaieria 1, al momento per 24 ore”. “Si rischia di andare solo con acciaieria 2 e con un convertitore – dice Sperti -. Sicuramente a questo punto fermeranno anche un altoforno”. Quelli ora in funzione sono due: l’1 e il 4. L’altoforno 2 è invece fermo da luglio scorso. “Lo stabilimento di Taranto si sta fermando tutto e qui pensiamo all’idrogeno, alla fabbrica che verrà un domani lontano mentre oggi stiamo letteralmente affondando”. (AGI)

Condividi su...



Linkedin

email