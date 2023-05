Taranto: Eco Forum 2023 tra economia del mare e rinnovabili

Edison Next, la società di Edison che accompagna aziende e territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione, sarà main partner del TEF – Taranto Eco Forum 2023, l’evento di riferimento nazionale che si terrà nella “città dei due mari” il 25 e 26 maggio, nella sede della Camera di Commercio.

Organizzato da Eurota ETS e da RemTech Expo, il più importante hub tecnologico d’Italia per l’innovazione ambientale operativo all’interno degli spazi di Ferrara Expo, TEF – Taranto Eco Forum 2023 offrirà un punto di vista privilegiato su biorisanamento, economia del mare, risorsa acqua, valorizzazione dei rifiuti, energie rinnovabili, mobilità sostenibile e tutti gli ambiti di questo campo largo, coinvolgendo enti, istituzioni, aziende e singoli esperti che stanno dettando l’agenda di settore.

«Avere Edison Next al nostro fianco – le parole del presidente di Eurota ETS Patrick Poggi – qualifica la bontà del lavoro di ricerca e approfondimento che stiamo compiendo nel nostro territorio. I temi proposti, i soggetti coinvolti, tutto converge in un approccio sistemico alla prospettiva di sviluppo che, più di ogni altra, segnerà il futuro dell’economia mondiale e, in particolare, della nostra città. Abbiamo definito gli ultimi dettagli degli appuntamenti previsti per le due giornate, potendo già contare sulla presenza di relatori internazionali».

Il programma della manifestazione, infatti, prevedrà una serie di tavole rotonde il 25 e 26 maggio nella sala Resta della Camera di Commercio, più una sessione internazionale che si terrà contemporaneamente nella sala Monfredi, nel pomeriggio del 25 maggio. Quest’ultima è uno dei valori aggiunti del TEF – Taranto Eco Forum 2023, un’opportunità di approfondimento che coinvolgerà relatori provenienti da diversi paesi, con interventi in lingua inglese, che ha ricevuto anche il sostegno della Regione Puglia attraverso misure dedicate all’internazionalizzazione.

«Abbiamo ideato e realizzato un progetto di aggregazione, confronto, dialogo, costruzione e promozione di contenuti e proposte – ha aggiunto Silvia Paparella, amministratore delegato di Ferrara Expo – con tutti gli stakeholder in campo. Vogliamo partire da Taranto per definire una nuova visione di impresa equa e sostenibile, che metta al centro le persone, il loro benessere, nel rispetto massimo per l’ambiente e per le generazioni future. I numerosi e prestigiosi partner sono tutti di notevole spessore, contenuto ed esperienza, a partire da Edison Next che ci affiancherà in questa prima straordinaria edizione di TEF – Taranto Eco Forum 2023».

