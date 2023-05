TARANTO – Domenica 7 maggio, a partire dalle 08.30 , raduno presso il centro commerciale Porte dello Jonio per una passeggiata in bicicletta per le strade della città

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp