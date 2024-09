Taranto, Del Favero: “Contento per il rigore parato e per la prestazione”

La palma di migliore in campo di Taranto-Trapani spetta indubbiamente a Mattia Del Favero. Il portiere dei rossoblu, infatti, si è reso protagonista del match ipnotizzando Lescano e compiendo diversi prodigi. Questa l’analisi del match da parte dell’estremo difensore: “Sono contento di aver parato il rigore ma in particolar modo della prestazione della squadra. Siamo stati uniti come la partita richiedeva ma non avevo dubbi perché il gruppo è meraviglioso e sono molto contento. Avevo studiato Lescano ma può tirare ovunque. Fuori casa aveva tirato in quell’angolo ed è andata bene. Dopo tanti rigori meritavamo un po’ di fortuna ed è andata bene. Eravamo un po’ scossi dopo la partita di Messina, non ce lo aspettavamo e oggi siamo riusciti a dimenticarla. Ci siamo ritrovati solo il 20 agosto e i tempi rispetto alle altre squadre sono diversi. Se a Messina avessimo avuto più sicurezza sarebbe stata un’altra partita. Ci sono stati dei brutti episodi che però vengono cancellati dalla partita odierna. Abbiamo portato a casa un punto contro una buonissima squadra. Siamo arrivati tutti con grandi ambizioni e voglia di rivincita. La piazza non merita di vedere i tifosi delusi e sono giunto a Taranto con grande entusiasmo”.

