Taranto, Gautieri: “Pareggio che lascia ben sperare per il futuro”

Il Taranto conquista un punto contro il Trapani, muovendo la classifica dopo la sconfitta contro il Messina. Poche le occasioni da gol per gli ionici, attenti nel chiudere gli spazi tra le linee e non concedere chances agli avversari, i quali però hanno fallito un penalty con Lescano. Queste le parole del tecnico Carmine Gautieri al termine del match: “Dobbiamo cercare di disputare sempre prestazioni importanti e migliorare su tante situazioni. Spero che mi diano la possibilità di lavorare anche sul campo principale, almeno due volte a settimana. Era la partita da fare sotto l’aspetto difensivo, per questo ho schierato un difensore in più. Dobbiamo fare di più in fase offensiva e ragionare diversamente. Spesso abbiamo perso subito il pallone e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, oltre alla condizione fisica. Siamo una squadra completamente nuova, i dieci minuti della ripresa di Messina mi hanno fatto arrabbiare ma la gara di oggi ci riempie di orgoglio. Tutti si aspettavano un’altra goleada ma così non è stato e ci fa ben sperare. La squadra ha reagito e guardiamo avanti con fiducia. Mi fa piacere riavere i tifosi nel prossimo match e spero che ci diano una mano. Siamo stati compatti nel difendere il risultato e lo spirito deve essere sempre questo. Nella ripresa abbiamo retto bene e ritengo che i cambi siano stati giusti. Sono soddisfatto di questo gruppo e di questi ragazzi, i quali mi regalano tante soddisfazioni. Se ci dovesse essere qualche svincolato in grado di darci una mano ben venga, ne abbiamo parlato col direttore e non ci faremo cogliere impreparati. Matera oggi era in formazione ma qualche giorno fa ha fatto una risonanza in cui è risultato un piccolo problema al ginocchio e speriamo di riaverlo a disposizione per la prossima gara”.

