Trapani, Aronica: “Persi due punti, è mancata cattiveria sotto porta”

Pareggio amaro per il Trapani. Allo Iacovone, i granata sprecano un penalty e tante occasioni da gol: “C’è rammarico, avremmo meritato il vantaggio nel primo tempo creando diverse occasioni”, ha ammesso il tecnico Salvatore Aronica al termine del match: “Nella ripresa abbiamo cercato il gol in maniera confusionaria e abbiamo perso due punti. Abbiamo creato quattro o cinque palle gol nella prima frazione, senza concedere nulla agli avversari. Avevamo lavorato su più situazioni, non mi aspettavo che Gautieri potesse cambiare ma non ci siamo fatti trovare impreparati. A volte non si vince perché si è poco fortunati o poco cinici. Il rigore si può anche sbagliare ma le chances create prima sono state più nitide. Ho a disposizione una squadra costruita per traguardi importanti, ho grandi responsabilità verso la società e i tifosi. È mancata cattiveria sotto porta, siamo stati poco cinici sotto porta. Kanoute è un valore aggiunto per noi e oggi ha disputato una grandissima partita.”

