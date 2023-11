TARANTO – Il Partito Democratico ionico approva ed apprezza lo sforzo compiuto in questi giorni dal Sindaco Rinaldo Melucci finalizzato a portare a sintesi il confronto politico che ha impegnato la maggioranza di governo della città di Taranto.

La ricostruita ed equilibrata convergenza tra le forze politiche rafforza la stabilità amministrativa e restituisce un nuovo slancio e vigore per traguardare gli obiettivi del programma “ecosistema Taranto” premiato dal consenso dei cittadini, e che ha affidato al PD un ruolo cardine di leadership e garanzia.

In tale direzione il PD ionico rilancia la propria iniziativa per contribuire in modo compatto nell’interesse generale della città.

Adesso tocca a tutti ripartire con il buon lavoro che abbiamo sempre saputo esprimere, al fianco del primo cittadino e di tutte le forze che lealmente sapranno coltivare il bene superiore della collettività.

