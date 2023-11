Taranto: colluttazione corriere-agenti Polizia Locale, 5 indagati

Tre agenti della Polizia Locale di Taranto sono indagati dalla Procura con l’accusa di violenza e lesioni, con l’aggravante dell’abuso di potere. La vicenda risale al 14 marzo scorso quando scoppiò una colluttazione tra i tre vigili urbani e un corriere, che aveva parcheggiato il suo furgone bloccando uno scivolo per disabili mentre effettuava una consegna. Dopo otto mesi, la procuratrice Filomena Di Tursi ha chiuso l’indagine inviando cinque avvisi di garanzia. Oltre ai tre agenti della Polizia Locale, sono indagati anche il corriere per resistenza, oltraggio a un pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie informazioni, e un passante per oltraggio a un pubblico ufficiale e resistenza.

IL VIDEO DELLA COLLUTTAZIONE

