Taranto-Catania: aperta solo la Tribuna Superiore

La Commissione di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole per lo svolgimento della partita Taranto-Catania, in programma alle 17.30 di domenica 8 dicembre allo stadio Erasmo Iacovone. L’evento si terrà con l’accesso limitato esclusivamente alla Tribuna Superiore per un totale di 3.243 posti. La limitazione è necessaria perché l’impianto del rione Salinella è stato cantierizzato per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione. La gara, inoltre, è stata vietata ai tifosi etnei residenti a Catania.

