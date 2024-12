Girone H – Che weekend: le prime quattro si sfidano. In due sperano di avvicinare la vetta

Prima contro seconda e terza contro quarta. In poche parole si tratta di Fidelis Andria-Casarano e Nocerina-Virtus Francavilla. La 15 giornata del Girone H di Serie D presenta due supersfide dal fascino particolare che potrebbe regalarci un’altra pagina davvero importante di questo campionato.

Il Casarano, capolista dopo l’ultimo turno se la vedrà contro una Fidelis Andria in una serie positiva incredibile, galvanizzata dalla cura Scaringella tanto da passare dalla zona play out a due punti dal primo posto. Tra Nocerina e Virtus Francavilla, invece, si va a caccia di riscatto. Entrambe sconfitte nell’ultima giornata, cercano una vittoria fondamentale. La squadra di Ginestra, al San Francesco se la vedrà contro i molossi di Campilongo che proprio in settimana ha preso il posto dell’esonerato Novelli.

Con le prime quattro della classifica che si sfidano tra loro, ecco che dietro c’è chi pregusta qualche sorpasso. Soprattutto Martina e Matera che se la vedranno rispettivamente contro Francavilla e Angri. Occasione che vogliono sfruttare anche Palmese e Nardò, anche se un po’ più attardate dalle prime posizioni.

