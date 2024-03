Taranto, Capuano: ‘Il pari sarebbe stato più giusto’

( di Lorenzo Ruggieri ) Secondo passo falso del Taranto nel girone di ritorno. I rossoblù escono dal ‘Menti’ di Castellammare di Stabia senza punti, al cospetto di una capolista più cinica e precisa. Queste le dichiarazioni rilasciate da Ezio Capuano, tecnico degli ionici, al termine del match: “Sul primo gol subìto Valietti ha perso un pallone sanguinoso, mentre non ho visto il raddoppio perché impegnato nelle sostituzioni“.

”Successivamente abbiamo reagito, segnando un gran gol e costringendo i nostri avversari a rimanere bassi. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla alla Juve Stabia, che non ha mai tirato in porta. La mia squadra, invece, ha disputato un’ottima partita contro una compagine aggressiva e cattiva agonisticamente, con qualche giocatore non molto educato“.

”La sconfitta non è veritiera, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma la Juve Stabia non ha rubato nulla. Non parlo degli episodi ma nella prima metà di gioco c’era un rigore netto su Panico“.

”La penalizzazione non ha pesato, abbiamo lottato su ogni pallone fino alla fine. Detto ciò, complimenti alla Juve Stabia, la quale sta meritando di vincere il campionato. Noi stiamo facendo qualcosa di impensabile, siamo quinti in classifica nonostante il -4. Torniamo a casa con una grandissima prestazione, non ci siamo mai disuniti nonostante il doppio svantaggio”.

