Taranto si sveglia tardi, Juve Stabia vola con Adorante (cronaca)

🟥🟦 90’+4’ Ammonito 🟨 De Marchi per gioco falloso su Leone.

🟨🟦 90’+3’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Juve Stabia, Baldi ed Erradi per Mignanelli e Candellone.

⏱️ 90’ Altri 6 minuti concessi dall’arbitro.

🟥🟦 88’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio per il Taranto: Mastromonaco per Panico.

🟥🟦 84’ Rasoterra dalla distanza molto radente di Panico, che attraversa tutte le gambe, Simeri non ci arriva e Thiam blocca a terra. Scampato il pericolo, il portiere delle vespe bacia il pallone.

🟨🟦 81’ Ammonito 🟨 Candellone per gioco falloso su Fiorani.

🟨🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Juve Stabia va fuori Adorante, al suo posto Folino. Un difensore centrale per un attaccante.

🟥🟦 76’ Ammonito 🟨 Panico per proteste.

⏱️ 75’ Diluvia sul Menti.

🟥🟦 71’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ SIMERI! Cross perfetto di Luciani dalla desta, l’ex Bari svetta più in alto di tutti e accorcia le distanze. Dopo 521 minuti, cade l’imbattibilità casalinga di Thiam. È il terzo gol subito in casa dalla Juve Stabia. Seconda rete in campionato per Simeri.

🟨🟦 68’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi anche per la Juve Stabia: Piscopo e Meli per Mosti e Romeo.

🟥🟦 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro doppio cambio per il Taranto: De Marchi e Fiorani per Kanoute e Calvano.

🟥🟦 62’ Ammonito 🟨 Simeri per gioco falloso. Il Taranto si fa notare solo per i cartellini gialli.

🟥🟦 57’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio in casa Taranto: Matera e Orlando per Zonta e Valietti.

🟨🟦 55’ GOL DELLA JUVE STABIA: ⚽️ ADORANTE! Punizione millimetrica di Leone, palla scodellata in rea dove svetta l’attaccante che firma il 2-0 e il gol numero 10. Micidiale uno-due dei padroni di casa, che mettono le mani sulla vittoria in soli due minuti.

🟥🟦 53’ Ammonito 🟨 Riggio per gioco falloso.

🟨🟦 52’ GOL DELLA JUVE STABIA: ⚽️ ADORANTE! Vannucchi si oppone due volte, prima su Candellone poi su Buglio, ma nulla può sul tap-in di Adorante. Per l’ex attaccante della Triestina è il nono gol stagionale.

⏱️ 46’ Si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+1’ Termina una prima frazione decisamente a tinte gialloblu: tanto possesso per i padroni di casa, che però non hanno mai trovato la soluzione giusta per far male al Taranto.

⏱️ 45‘ Un minuto di recupero.

🟨🟦 44’ Ammonito 🟨 Bellich per gioco falloso su Kanoute, fermato un ripartenza.

🟥🟦 42’ Il Taranto si affaccia nell’area stabiese, Panico aggancia e poi frana per terra, ma il direttore di gara fa segno che tutto è ok.

🟨🟦 34’ Cross al bacio dalla destra di Leone in area, Romeo sovrasta di testa Valietti, ma non trova la porta. I padroni di casa comandano il gioco.

🟥🟦 29’ Ammonito 🟨 Kanoute per gioco falloso su Mignanelli. Cartellino esagerato, ma l’arbitro sembra aver preso il provvedimento per le proteste del bomber rossoblu.

🟥🟦 24’ Risponde subito il Taranto: conclusione dal limite di Zonta, fuori con Thiam ben appostato.

🟨🟦 24’ Un lungo traversone dalla destra di Mignanelli finisce dalla parte opposta per Romeo, anticipo provvidenziale di Valietti.

🟨🟦 20’ Paura per Mosti: cade da solo in mezzo al campo controllando un pallone: nulla di grave.

🟨🟦 18’ Destro di Mosti dai 45 metri circa, troppo telefonato.

🟨🟦 16’ Mosti taglia tutto il campo in velocità, al limite scarica per Adorante, la cui conclusione non impensierisce Vannucchi che blocca.

🟨🟦 10’ Spinge la Juve Stabia: girata di Mosti dal limite, che non colpisce bene, palla tra le braccia del portiere rossoblu.

🟨🟦 8’ Altra girata di testa in area per i padroni di casa: questa volta a provarci è Candellone, sugli sviluppi di un angolo, ma non inquadra la porta difesa da Vannucchi.

🟨🟦 4’ Romeo ci prova di testa in area, a lato di non molto.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟨🟦 JUVE STABIA-🟥🟦 TARANTO 2-1

⚽️ RETI: 52’ Adorante (JS), 55’ Adorante (JS), 71’ Simeri (T).

🟨🟦 JUVE STABIA 4312: Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli (90’+3’ Baldi); Buglio, Leone, Romeo (68’ Meli); Mosti (68’ Piscopo); Candellone (90’+3’ Erradi), Adorante (79’ Folino). Panchina: Esposito, La Rosa, Pierobon, Gurracino, Garau, Gerbo, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello. All. Tarantino (Pagliuca squalificato).

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Riggio, Miceli, Luciani; Valietti (57’ Orlando), Calvano (67’ Fiorani), Zonta (57’ Matera), Panico (88’ Mastromonaco); Bifulco, Simeri, Kanoute (67’ De Marchi). Panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Papaserio, Travaglini, Capone, Fabbro. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Santino Spina di Palermo e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Quarto ufficiale: Maria Marotta di Sapri.

🟨 AMMONITI: Kanoute, Riggio, Simeri, Panico, De Marchi (T); Bellich, Candellone (JS).

📌 NOTE: gara a porte chiuse su disposizione delle autorità. Recuperi 1’/6’. Angoli 2-0

