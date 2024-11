Taranto, Battimelli: “Siamo una squadra fortissima”

L’uomo del momento in casa Taranto è indubbiamente Giuseppe Battimelli. L’attaccante classe 2005 si è ritagliato uno spazio importante a suon di gol (pesanti), pazienza e dedizione. Dopo la rete della vittoria contro il Picerno, l’ex Foggia ha bissato la gioia personale nel match contro l’Avellino: “È stata un’emozione molto forte”, ha dichiarato il centravanti nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “Non riuscivo a dormire per la gioia. L’atmosfera ad Avellino era pazzesca e i messaggi dei tifosi tarantini mi rendono ancora più orgoglioso. I miei compagni, poi, mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo e mi hanno aiutato molto”.

Un successo quasi insperato alla vigilia, anche per via del precedente k.o. contro il Potenza. I tre punti, però, erano l’unica meta dei rossoblu, come rivelato da Battimelli: “Siamo una squadra fortissima. Cazzarò ci aveva posto come obiettivo la vittoria, senza scuse o alibi. Non metto in discussione il lavoro di Gautieri, che ringrazio per le possibilità che mi ha dato. Le cose belle ad Avellino sono state tante, tra cui la presenza di Sapio in panchina e la carica di tutta la squadra. L’esultanza finale mi è rimasta impressa”.

La vittoria di Avellino consente agli ionici di guardare con un po’ di ottimismo in più al futuro, nonostante la penalizzazione di quattro punti decretata dal Tribunale Federale Nazionale. Gli aspetti extra-campo, però, non inficiano la concentrazione di Battimelli: “Scendiamo sempre in campo con lo scopo di ottenere l’intera posta in palio. La penalizzazione può abbatterci un po’ ma il nostro unico obiettivo è quello di fare punti e mantenere la categoria”.

