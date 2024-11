Taranto, Meli: “Lavoriamo per sopperire alla penalizzazione”

Tra le note positive del successo del Taranto contro l’Avellino figura la buona prova di Gabriel Meli. Schierato al posto di Del Favero dal primo minuto, l’estremo difensore degli ionici ha fornito una prova attenta e sicura, nonostante fosse al debutto da titolare: “Lavoro tutti i giorni da quando sono arrivato”, ha dichiarato il calciatore toscano nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “Un portiere si trova a suo agio giocando ed ero emozionato durante il match d’esordio. Mi piacerebbe giocare allo Iacovone ma anche scendere in campo ad Avellino ha fatto un certo effetto”.

Un effetto mascherato bene dall’ex Recanatese, autore di diverse parate di rilievo. Una prestazione positiva che ha permesso ai suoi compagni di conservare il vantaggio ed ottenere il primo successo esterno stagionale: “È stata una bellissima partita, stiamo attraversando un periodo difficile ma abbiamo dato tutto e anche i tifosi lo avranno notato. La vittoria fa morale, abbiamo affrontato un Avellino reduce da sei vittorie consecutive e a fine partita abbiamo gioito tutti insieme”.

Una gioia assopita dalla penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per il mancato pagamento della mensilità di giugno da parte della società rossoblu. Un esito prevedibile che però non distoglie l’attenzione di Meli e compagni: “Dobbiamo continuare a lavorare al massimo e rendere dal meglio in campo. Diamo il massimo tutte le domeniche per sopperire alla penalizzazione. Non dobbiamo pensarci, restiamo concentrati sul nostro percorso. Abbiamo vinto contro Picerno e Avellino, siamo una buona squadra che attraversa alti e bassi ma dobbiamo continuare a lavorare”.

