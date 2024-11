Serie C/C, 14a Giornata: gli arbitri designati

Gli arbitri della 14a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra sabato 9 e lunedì 11 novembre.

SERIE C / GIRONE C – 14a GIORNATA

Sabato 09/11/2024

CASERTANA-MONOPOLI (15.00): Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

Quarto Ufficiale: Alessandro Silvestri di Roma 1

TRAPANI-CAVESE (15.00): Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Andrea Cecchi di Roma 1 e Vincenzo Andreano di Foggia

Quarto Ufficiale: Alfredo Iannello di Messina

PICERNO-BENEVENTO (17.30): Valerio Vogliacco di Bari

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Daniele De Chirico di Molfetta

Quarto Ufficiale: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

LATINA-SORRENTO (17.30): Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Glauco Zanellati di Seregno e Francesco Romano di Isernia

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno

Domenica 10/11/2024

POTENZA-AVELLINO (12.30): Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Matteo Nigri di Trieste

Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta

FOGGIA-JUVENTUS NG (15.00): Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Mattia Bettani di Treviglio

Quarto Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

MESSINA-GIUGLIANO (17.30): Giuseppe Vingo di Pisa

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Badreddine Mamouni di Tolmezzo

Quarto Ufficiale: Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria

CROTONE-CATANIA (19.30): Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Marco Sicurello di Seregno e Andrea Pasqualetto di Aprilia

Quarto Ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Lunedì 11/11/2024

TARANTO-CERIGNOLA (20.30)

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Davide Merciari di Rimini

Quarto Ufficiale: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

TURRIS-ALTAMURA (20.30): Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Roberto Palermo di Pisa

Quarto Ufficiale: Andrea Recupero di Lecce

