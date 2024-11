Foggia, casting ds: Di Bari in vantaggio ma ci sono anche Pastore e Giannitti

Non solo Giuseppe Di Bari. Tra i profili ascoltati in queste ore dal Presidente del Foggia Nicola Canonico ci sono anche Ivano Pastore e Marco Giannitti. Il primo è stato già consulente del Milano e direttore sportivo a Caserta, Rimini e Nocera, il secondo a Perugia, Frosinone e Ascoli. Resta comunque in vantaggio la figura di Di Bari.

