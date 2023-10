Taranto: auto contro bus, vetri in frantumi e diversi feriti

Tanto spavento e qualche contuso. È il bilancio di un violento scontro tra un autobus di Kyma Mobilità e un’auto, avvenuto nella trafficata via Dante, a Taranto. L’incidente si è verificato nella mattinata di lunedì 9 ottobre, intorno alle 8.00, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore. Stando a una prima ricostruzione, l’auto, per cause in fase di accertamento, ha colpito la fiancata destra del bus mandando in frantumi un vetro. Per via della brusca frenata dell’autista del mezzo pubblico, diverse persone hanno perso l’equilibrio finendo col procurarsi ferite nell’impatto con i passamano o i sedili. Una ragazza, studentessa, è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per suturare, con 3 punti, un taglio alla testa.

