Taranto, arriva in Puglia Angelo Mellone tra musica e ricordi

TARANTO – In Puglia arriva Angelo Mellone, giornalista, tarantino di nascita, editorialista per diverse testate e scrittore, direttore di Intrattenimento Day Time-Rai, con “In fin dei conti, capitoli di una messinscena”. Un reading con musiche di un quartetto live e parole sulla memoria, il sud, Taranto, che gli ha dato le origini, gli avi, l’amore.

Evento speciale in fuori programma domenica 10 novembre ore 18.00 al Teatro Fusco di Taranto (stagione musicale del Comune di Taranto) e lunedì 11 novembre alle 20.30 al Teatro Curci di Barletta (stagione teatrale Comune di Barletta).

Entrambe le date sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lo spettacolo prende spunto dal libro di Mellone (CartaCanta Edizioni), una raccolta di poesie in cui l’artista raduna quelle che definisce “ossessioni”: l’Italia, le radici, il Sud, la sua Taranto, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria nazionale, la nostalgia dell’origine, l’amore di coppia. Un viaggio doloroso, struggente, epico, in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio, scovando qualche scena, qualche verso, qualche passo musicale in cui identificarsi e sentirsi parte di questa danza vorticosa di note e versi in cui Mellone viene accompagnato da un quintetto d’eccezione: Salvatorre Russo chitarra, Ivan Romanazzi chitarra classica, Francesco Longo fisarmonica, Peppe Fornaro clarinetto e sassofono,

Dominique Antonacci percussioni.

