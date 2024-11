Scontro tra moto e auto nel centro di Taranto: due feriti

Sabato mattina, intorno alle 10:30, si è verificato un incidente nel centro di Taranto, all’incrocio tra via Regina Elena e via Oberdan. Coinvolti una moto e una Ford Kuga, nell’impatto sono rimaste ferite due persone, entrambe a bordo della moto. Le loro condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e la polizia per i primi soccorsi e per gestire il traffico. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che la Ford Kuga non abbia rispettato la precedenza, causando così l’incidente.

