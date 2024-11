Surbo, incendio di un camper a Giorgilorio: ontervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Nella notte del 18 novembre 2024, un incendio ha interessato un camper parcheggiato in via I Maggio, nella frazione di Giorgilorio, comune di Surbo (LE). L’allerta è scattata intorno alle ore 03:04, quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta prontamente per gestire la situazione.

Grazie all’intervento rapido e coordinato dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate in tempi brevi, evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli o edifici nelle vicinanze. Questo intervento ha non solo limitato i danni materiali, ma ha anche garantito la sicurezza dei residenti della zona, prevenendo potenziali situazioni di pericolo per le persone.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. I Carabinieri sono stati chiamati a intervenire sul posto per condurre le indagini necessarie, al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al sinistro.

Maria Teresa Carrozzo