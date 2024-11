Il PD pugliese piange la scomparsa di Sergio Paladini: un compagno e amico di tutta la comunità

Con grande tristezza, la comunità pugliese e il Partito Democratico piangono la scomparsa di Sergio Paladini, un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e al servizio della sua comunità, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti. Sergio ci ha lasciato all’età di 68 anni, lasciando dietro di sé una lunga carriera e un legame profondo con le persone che ha incontrato lungo il suo cammino.

Sergio si avvicinò alla politica in giovane età, ispirato dagli ideali di Enrico Berlinguer. La sua passione per il servizio pubblico e il suo impegno per la giustizia sociale lo portarono a ricoprire ruoli di responsabilità significativi. Fu Segretario Provinciale della FIGC di Lecce e successivamente assunse la carica di responsabile Organizzazione della Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano. La sua carriera si è evoluta attraverso le diverse fasi della sinistra italiana, ricoprendo ruoli di Direzione politica nel PDS, nei DS e infine nel PD.

Oltre al suo impegno politico, Sergio ha lavorato per la Lega delle Cooperative e ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’ASI di Lecce, contribuendo attivamente allo sviluppo economico e sociale della sua terra. La sua dedizione e il suo spirito collaborativo lo hanno reso un punto di riferimento per molti, un compagno che non ha mai esitato a sostenere e ad aiutare chi era in difficoltà.

In un messaggio di cordoglio, il segretario regionale del PD Puglia, Domenico De Santis, ha espresso il profondo dolore della comunità democratica per la perdita di Sergio, un uomo che ha dedicato la sua vita ai valori di solidarietà e giustizia. “A nome di tutta la comunità democratica pugliese, rivolgo il cordoglio del PD e un abbraccio a tutta la famiglia e a tutti gli amici e amiche che gli vogliono bene”, ha dichiarato De Santis.

Sergio Paladini rimarrà una memoria viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La sua eredità di impegno e passione per la politica continuerà a vivere attraverso le azioni di chi, come lui, crede in un futuro migliore per la Puglia e per il nostro Paese. La comunità pugliese ricorderà sempre Sergio non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua umanità e il suo sorriso, che hanno illuminato le vite di molti.

