Lecce, dolore nella politica e nell’Imprenditoria: addio a Enzo Perrone

Dolore per la scomparsa in queste ore di Enzo Perrone, imprenditore illuminato e figura di spicco della politica locale, nonché padre dell’ex sindaco di Lecce, Paolo Perrone. Enzo, che ha dedicato la sua vita alla crescita e allo sviluppo della sua regione, si è spento all’età di 87 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari.

La sua vita è stata un esempio di passione e dedizione, non solo per il mondo degli affari, ma anche per il servizio pubblico. Enzo Perrone ha incarnato i valori di impegno, onestà e visione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e sociale della Puglia. La sua carriera imprenditoriale è stata caratterizzata da iniziative innovative che hanno creato posti di lavoro e hanno stimolato l’economia locale, dimostrando che è possibile coniugare successo economico e responsabilità sociale.

In ambito politico, Perrone ha sempre avuto a cuore il benessere della comunità, impegnandosi attivamente in progetti che miravano a migliorare la qualità della vita dei cittadini. La sua passione per la politica e il suo desiderio di vedere una Lecce migliore hanno ispirato molti, rendendolo una figura rispettata e amata da tutti coloro che lo conoscevano.

La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo tra familiari e amici, ma anche in tutta la comunità pugliese, che ha beneficiato della sua visione e delle sue azioni. Enzo Perrone sarà ricordato non solo per i suoi successi imprenditoriali e politici, ma anche per la sua umanità e il suo costante impegno nel migliorare la vita degli altri.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.