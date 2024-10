Successo per la Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari

Si è conclusa con successo la Fiera dell’Agricoltura di Sammichele di Bari, che ha visto la partecipazione di 204 espositori, tra cui sette associati di Confagricoltura Bari-Bat. In uno spazio dedicato all’Organizzazione Professionale Agricola, le aziende del territorio hanno potuto esporre e valorizzare i propri prodotti.

Durante i tre giorni di esposizione, ospitata nell’area mercatale della città, i soci di Confagricoltura hanno messo in mostra le eccellenze della produzione locale, rappresentate da realtà come Le Antiche Lame di Emilio Cirillo Farrusi, Api Puglia, Cantina Tenuta Cacascola, La Cattiva S.A.R.L., Masseria Lo Schiavetto, Oleificio Sportelli Giuseppe e Oleificio Madonna del Rosario.

“La partecipazione a eventi come questo – affermano da Confagricoltura Bari-Bat – rappresenta un’opportunità strategica per ampliare il proprio business e accedere a nuovi mercati. Abbiamo sempre creduto in questi momenti di aggregazione, soprattutto nella Fiera dell’Agricoltura di Sammichele, alla quale partecipiamo ormai da anni.”

La manifestazione, che si conferma tra le più qualificate della Puglia, ha offerto un’importante occasione di confronto tra operatori del settore agricolo, non solo per fare il punto sulle colture attuali, ma anche per delineare gli obiettivi futuri.

