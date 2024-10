Prevenzione, la campagna contro il tumore al seno fa tappa a Turi

Quasi novanta test anti cancro e nessun caso sospetto. È il risultato della campagna di prevenzione del tumore al seno proposta da Comune di Turi, Progetti del Cuore e Lilt nell’ambito del mese della prevenzione. Test fondamentali per facilitare la cura e la guarigione di uno dei tumori più diffusi per le donne, come sottolineato dallo stesso presidente Lilt Francesco Schittulli.

Una risposta massiva, quelle delle donne turesi, che nei due giorni dedicati, mediante una prenotazione effettuata cinque giorni prima ad orari prestabiliti, hanno accolto, per la soddisfazione del sindaco De Tomaso, l’invito a sottoporsi a test che avrebbero portato mesi d’attesa nell’ambito della sanità pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author