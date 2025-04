Beneficenza a sanità pubblica durante Covid, premiato a Roma l’andriese Riccardo Di Matteo

ANDRIA – Il supporto nei confronti di pazienti e personale sanitario durante gli anni difficili della pandemia. Insignito della medaglia di bronzo e della benemerenza della salute pubblica il cav. Riccardo Di Matteo, originario di Andria, premiato dal capo dello Stato Sergio Mattarella nella cerimonia che si è svolta a Roma.

Un riconoscimento prestigioso, oltre che unico nella collocazione temporale dell’intervento prestato con le iniziative benefiche per la sanità italiana. Il cav. Di Matteo ha partecipato a numerosi progetti di beneficenza volti ad arricchire ed implementare le risorse dei nosocomi del territorio, spendendosi in prima persona per la distribuzione di mascherine, alimenti e ulteriori dispositivi di protezione individuale nel pieno del Covid.

Le donazioni effettuate hanno garantito riscontri positivi non soltanto per il personale medico degli ospedali, ma anche per le famiglie meno abbienti che hanno potuto attingere dalla raccolta di beni per ovviare alle proprie difficoltà. Fondamentale il rapporto coltivato dal cav. Di Matteo con le associazioni di volontariato, con le parrocchie e con i comitati di riferimento per raggiungere il maggior numero possibile di persone aventi bisogno. La premiazione a Roma suggella definitivamente la dedizione di un cittadino andriese che si è speso per la comunità del suo territorio.

