Studenti ITS Mi.Ti. Moda a Milano tra haute couture e innovazione tessile

Vedere dal vivo i dettagli degli abiti più preziosi, imparare a distinguere i tessuti e a riconoscerne le caratteristiche, scoprire i segreti della progettazione delle vetrine delle vie della moda. Questo è il programma che una delegazione di studenti del secondo anno dei corsi dell’ITS Mi.Ti. Moda sta seguendo in questi giorni a Milano per approfondire i temi affrontati nei corsi.

Ventisette studenti, provenienti dai corsi di Martina Franca, Barletta e Monteroni, stanno partecipando a questa esperienza formativa, preparandosi a diventare le colonne portanti delle imprese della manifattura pugliese e italiana.

Su suggerimento di Gianni Calignano, stilista e docente del Mi.Ti., che ha accompagnato la delegazione insieme ai docenti Giada Martucci e Roberto Sabato, gli studenti hanno visitato la mostra dedicata a Dolce & Gabbana e quella di Armani, passando per la fiera Milano Unica sui tessuti e i filati. “Abbiamo voluto far vedere agli studenti qualcosa di unico e meraviglioso,” commenta Gianni Calignano, “perché gli abiti dell’haute couture sono spesso così esclusivi da risultare inaccessibili. L’occasione delle mostre è stata utile per permettere a chi si forma sulla moda di vedere di persona, toccare con le proprie mani i dettagli e le particolarità che rendono queste creazioni davvero uniche. Siamo qui per farci ispirare, ma anche per studiare”.

La fondazione ITS Mi.Ti. Moda nasce dalla collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze nell’area delle nuove tecnologie per il Made in Italy – Sistema tessile, abbigliamento e calzaturiero. I corsi proposti, un biennio di alta specializzazione, creano nuovi esperti nel coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione, marketing e retail del prodotto calzatura e abbigliamento, offrendo l’opportunità di accesso alla formazione terziaria non universitaria e rilasciando il Diploma superiore statale, riconosciuto al 5° livello EQF. Essi prevedono una formazione specialistica sia teorica che on the job nelle aziende del settore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author