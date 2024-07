Taranto, Marcello Veneziani a L’Angolo della Conversazione

Lunedì 15 luglio allo Yachting Club di Taranto, Marcello Veneziani, giornalista, scrittore e filosofo pugliese, sarà l’ospite d’eccezione dell’Angolo della Conversazione.

Veneziani, noto per i suoi saggi sulla storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, presenterà il suo ultimo libro “L’amore necessario. La forza che muove il mondo”, edito da Marsilio nella collana Nodi. L’opera propone un’alternativa alla solitudine dell’odierna società individualistica, dove il narcisismo di massa prevale e i legami interpersonali sono spesso trascurati.

In un’epoca caratterizzata dalla protezione degli interessi personali a discapito delle relazioni umane, Veneziani esplora come l’amore possa essere la forza salvifica che contrasta l’egoismo e la separazione. L’amore per la vita e per gli altri, secondo l’autore, è l’unica via per superare le minacce dell’isolamento e dell’egocentrismo patologico. Veneziani propone una filosofia di resistenza che affronta le questioni attuali, analizzando polemiche, tendenze sociali e temi come l’odio, l’indifferenza, il concetto di patria e i legami familiari. L’intento è dimostrare che in una società frammentata, l’amore e la condivisione sono la speranza contro il vuoto dell’individualismo.

«Quando avverti che tutto sta crollando, non resta che ripartire da ciò che salva, che genera, che unisce, che origina. Dall’amore necessario. Amare è prediligere, aver cura, volere il bene, per sempre. Amare persone, mondi, natura, principi e visioni. Amore dell’essere, rispetto a chi insegue la tentazione del non essere», afferma Veneziani.

Durante la serata, Veneziani dialogherà con Vincenzo Carriero, direttore di Cosmopolismedia. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. I posti sono quasi esauriti e si prevede il tutto esaurito nell’arena Y Beach, dove si svolgerà l’incontro, uno degli appuntamenti di spicco dell’Angolo della Conversazione 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author