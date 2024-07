Donne straordinarie a Taranto per abbattere le barriere di genere

A Taranto giungono le voci di donne straordinarie che ogni giorno lavorano per abbattere le barriere di genere. Lunedì 15 luglio, a partire dalle ore 18.15, presso la Biblioteca Comunale Acclavio, si terrà l’evento “Conversazioni a Sud Est”. Questo incontro vedrà esperte confrontarsi su tre temi fondamentali: diritti, accesso alle opportunità formative e lavorative, e partecipazione.

Tra le relatrici, Pegah Moshir Pour, attivista e content creator, presenterà il suo romanzo d’esordio “La notte sopra Teheran” (Garzanti). Pegah, riconosciuta a livello istituzionale e mediatico come una figura di spicco nella lotta per i diritti umani e nota al grande pubblico per il suo intervento al Festival di Sanremo accanto a Drusilla Foer, promuove il valore della diversità e dei third culture kids in Italia.

Interverrà anche Carmela Garofalo, ricercatrice di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Bari e docente presso il Dipartimento Jonico. Dal 2015, Garofalo si è specializzata in diritto del lavoro e parità di genere ed è relatrice in vari convegni sul tema dell’empowerment femminile, parità di genere e equilibrio tra vita lavorativa e privata. Approfondirà la condizione della donna nel mercato del lavoro e nella partecipazione alla vita economica e sociale del nostro Paese.

L’incontro sarà moderato da Alessandra Macchitella, giornalista, autrice e scrittrice, e promette di essere un momento di riflessione e costruzione di ponti verso un futuro più inclusivo.

L’evento è organizzato da Lwbproject srl e Stella Marina Aps, in collaborazione con Braves Community. La finalità è promuovere la cultura come strumento per coinvolgere, accogliere e abbattere i pregiudizi attraverso il potere delle storie.

Programma della Giornata

– Ore 18.15: Check In Evento

– Ore 18.30: Presentazione evento

– Ore 18.45 – 20.00: Conversazioni a Sud Est

– A seguire: Cocktail di networking e firmacopie

L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author