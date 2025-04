FoodExp 2025, il forum dell’enogastronomia torna a Lecce

LECCE – Il Chiostro dei Domenicani ospiterà martedì 15 e mercoledì 16 aprile, dalle 10 alle 18, l’ottava edizione di FoodExp, il forum internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Un appuntamento ormai centrale per il settore, ideato da Sinext con la direzione di Giovanni Pizzolante, in collaborazione con Regione Puglia, Pugliapromozione e numerosi partner pubblici e privati.

Il tema di quest’anno è “DNA Evolution. Laboratori sperimentali | Tecniche e contaminazioni internazionali”, un’indagine sul futuro della cucina italiana e delle sue connessioni con il mondo, con talk, laboratori, masterclass, degustazioni, showcooking e cene d’autore.

I protagonisti

Oltre 70 ospiti italiani e stranieri, tra chef stellati, pizzaioli, pastry chef, sommelier, giornalisti e operatori del settore si alterneranno tra i vari spazi della manifestazione. Tra i più attesi: Roy Caceres, Fabio Pisani, Jacopo Ticchi, Mattia Pecis, Ciro Scamardella, Luigi Taglienti, Francesco Sodano, Domingo Schingaro, Davide Di Fabio, Richard Abou Zaki, e tanti altri.

Spazio anche alla sperimentazione con i laboratori tematici, al confronto con hackathon su innovazione, formazione e sostenibilità, e al racconto della nuova cucina mediterranea. Immancabili le masterclass di mixology, pizza, pasticceria e vino.

Due giornate ricche di appuntamenti

Martedì 15 aprile, dopo l’inaugurazione, si entrerà nel vivo con talk, laboratori di cucina e mixology, lezioni con protagonisti del panorama stellato italiano, il concorso per studenti “Le salse per ogni forma”, l’area “Only the best” con degustazioni, pranzi e cene d’autore.

Mercoledì 16 aprile, in scena la “Food Edition” di Hackfest con tavoli tematici, nuovi laboratori e incontri con chef e professionisti di fama internazionale. In serata, la cena di gala con una brigata d’eccellenza firmata da alcuni dei migliori cuochi d’Italia.

L’obiettivo

«Con DNA Evolution vogliamo analizzare come sta cambiando la cucina italiana – spiega Giovanni Pizzolante – e come la sperimentazione, l’ibridazione con altre culture, le nuove esigenze ambientali e sociali stiano influenzando il nostro modo di fare ospitalità. FoodExp non è solo un evento: è un osservatorio sulle trasformazioni della cucina, del turismo e dell’accoglienza».

Ingresso gratuito

L’accesso al Chiostro dei Domenicani è gratuito previa registrazione su www.foodexp.it. I ticket per le esperienze gourmet (degustazioni, pranzi e cene) sono già disponibili online. Una due giorni imperdibile per studenti, professionisti, curiosi e appassionati del mondo enogastronomico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author