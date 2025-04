Urso: “Made in Italy simbolo di eccellenza, ora puntare su identità e innovazione”

ROMA – “Grazie alla straordinaria qualità del nostro saper fare, l’Italia è diventata il quarto Paese esportatore al mondo”. Con queste parole, Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, ha celebrato la Giornata nazionale del Made in Italy durante la presentazione del rapporto di Federalimentare, alla Sala della Regina della Camera dei deputati.

“Non celebriamo solo il nostro glorioso passato – ha spiegato Urso –, ma guardiamo al futuro puntando su identità e innovazione come binari fondamentali per la crescita. Il Made in Italy oggi significa anche startup, intelligenza artificiale, robotica, aerospazio e blue economy”.

Nel 2024 l’Italia ha superato Giappone e Corea del Sud nelle esportazioni, classificandosi dietro solo a Stati Uniti, Cina e Germania. “È la prova della resilienza e del dinamismo delle nostre imprese, capaci di adattarsi e competere a livello globale”, ha aggiunto Urso.

Durante l’evento è stata annunciata la nascita della Fondazione Imprese e Competenze, che avrà il compito di portare la cultura imprenditoriale direttamente nelle scuole per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e alle eccellenze italiane, dalla moda al design, dall’enogastronomia alla meccanica.

Mascarino: “Record per l’export alimentare, 57 miliardi”

Soddisfazione anche da parte di Paolo Mascarino, presidente di Federalimentare, che ha sottolineato il ruolo dell’agroalimentare nel sistema produttivo nazionale: “Siamo la prima manifattura del Paese con quasi 200 miliardi di fatturato e un record di export a 57 miliardi, +9% rispetto all’anno precedente. Il merito è degli imprenditori che continuano a credere nella qualità, nonostante le incertezze globali”. Mascarino ha iringraziato le istituzioni per il sostegno al settore e ha ribadito come, attraverso il cibo, “l’Italia esporti non solo prodotti, ma la sua cultura e la sua identità”. L’iniziativa si inserisce nelle oltre 600 manifestazioni organizzate in Italia e nel mondo per celebrare il Made in Italy, simbolo della creatività, della passione e dell’eccellenza che il Paese continua a offrire.

