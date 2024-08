Strambelli e Turitto, il Barletta va: Unione Calcio Bisceglie al tappeto

Buona la prima per il Barletta, che manda al tappeto l’Unione Calcio Bisceglie per 2-0 e comincia nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza.

Monopoli per i padroni di casa si affida ad un 4-3-3: nel tridente spazio per Zinetti, Binetti e Ziani. De Candia sul, fronte opposto, nel suo 3-4-3 mette in mostra i suoi gioielli con Strambelli, Lattanzio e Lavopa in avanti.

Parte subito forte la squadra biancorossa. Al 7’ Rotondo rompe gli indugi con un tiro al volo da buona posizione, palla fuori. Un minuto più tardi, Turitto addomestica la sventagliata di Lavopa, rientra e calcia: provvidenziale l’intervento di Ngom sulla linea a salvare il risultato. Prove generali per il vantaggio che il Barletta costruisce all’11’ sull’asse Lavopa-Strambelli, con quest’ultimo che nella selva di gambe infila Lullo per lo 0-1. L’Unione Calcio punta la sveglia alla mezz’ora con Ngom che pesca Amoruso alle spalle della retroguardia biancorossa. Il nove incrocia, Staropoli non si lascia sorprendere. Ancora brividi per i biancorossi agli sgoccioli della prima frazione: Zinetti per Binetti su calcio di punizione, solo la traversa nega la gioia del gol all’Unione Calcio.

In avvio di ripresa, padroni di casa subito pericolosi: Zinetti scarica su De Blasio che lascia partire un destro potente, Staropoli respinge. Al 59’, invece, Zinetti ci prova direttamente su calcio da fermo, l’estremo difensore biancorosso risponde ancora una volta presente. Il Barletta soffre, ma al 69’ ecco il raddoppio: palla geniale di Strambelli per Turitto, bravo a saltare Lullo e successivamente a depositare in rete per lo 0-2. Nel finale, spazio solo per l’incornata di Lattanzio. Tre punti pesanti per il Barletta in un campo storicamente ostico. Biancorossi all’ostacolo Molfetta nel prossimo turno, con la gara che si disputerà al Puttilli a porte chiuse. Per l’Unione Calcio c’è il derby contro il Bisceglie.

U.C. Bisceglie (4-4-2): Lullo; Di Pierro, Ngom, Dicorato; Ziani (30′ st. Pelosi), Andriano, De Blasio, Zinetti (40′ st. Dell’Olio); Amoroso (50′ Soldani), Binetti (25′ st. Suriano).A disp. Lutzardo, Petrizzelli, Pedico, De Marco, Farinola. All. Monopoli

Barletta (3-4-3): Staropoli; Ciurlo, De Gol, Lobosco; Turitto, Bottalico, Mariani, Lavopa; Strambelli, Lattanzio, Rotondo (20′ Leone). A disp. Massari, Dicuonzo, Giambuzzi, Belladonna, Dibenedetto, Casella, Dragà, Parisi. All. De Candia

Note: calci d’angolo: 0-4; ammoniti: Lobosco e Turitto (B), Di Pierro (UC); recuperi: pt. 1, st. 6′.

Marcatori: 11′ Strambelli (B), 24′ st. Turitto (B)

